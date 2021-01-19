В связи с этим шесть блоков теплоэлектростанций дополнительно подключены к работе на резервном топливе (газ).

Государственная компания "Укрэнерго" - оператор Объединенной энергосистемы страны заявила о критической ситуации с запасами угля на складах теплоэлектростанций в связи с наступлением холодов.

Читайте такжеВ СМИ заговорили о подготовке веерных отключений света: в "Укрэнерго" опроверглиОб этом сказано в сообщении компании.

"Сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС. В частности, по состоянию на 18 января, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 уменьшились в 5,2 раза - до 487,5 тысячи тонн, из них газового угля - в 7,5 раза, до 283,6 тысячи тонн, антрацитового - на 44,4%, до 203,9 тысячи тонн", - сказано в сообщении.

Поэтому, начиная с 18 января, включены в работу дополнительно шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1200 МВт.

Отмечается, что в тот же день для покрытия дополнительной нагрузки в ОЭС Украины предоставляется аварийная помощь из Беларуси: с 10:00 до 11:00 часов - в объеме 100 МВт, в дальнейшем - более 200 МВт в час.

По информации компании, вторая неделя нового года характеризовалась резким увеличением потребления электроэнергии в Украине из-за наступивших холодов, как в отношении предыдущей недели, так и аналогичного периода прошлого года.

Так, среднесуточное электропотребление в рабочие дни относительно предыдущей недели выросло на 6,5%, а в выходные - на 16%. По сравнению с прошлым годом, среднесуточное электропотребление в рабочие дни увеличилось на 3,5%, а в выходные - на 9,3%.

"Обращаем внимание, что никаких отключений любых категорий потребителей за прошедшую неделю и по состоянию на сейчас не произошло, графики ограничения мощности и аварийного отключения промышленных предприятий не применялись и пока не планируются к применению", - сообщили в "Укрэнерго".

Что этому предшествовало

Ранее в компании "Укрэнерго" заявляли, что в течение 16-20 января 2021 года ожидается значительное снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины в среднем до -17 градусов. Это обстоятельство вызывает сезонное увеличение объемов потребления электрической энергии.

Для прохождения этого сложного периода "Укрэнерго" определило ряд мер для балансировки энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов потребления.

Ключевыми направлениями являются увеличение производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, а также повышение уровня нагрузки тепловых электростанций (ТЭС).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина