В энергосистеме Украины сохраняется дефицит мощности.

Сегодня, 24 апреля с 18:00 до 22:00 будут применены контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности). Энергопитание объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса ограничиваться не будет. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что ограничения потребления для бизнеса и промышленных предприятий будут равномерно распределены по всем регионам Украины.

В "Укрэнерго" объяснили, что необходимость ограничения энергоснабжения является следствием российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции. Из-за ухудшения погодных условий в Украине ощутимо возросло потребление электроэнергии. В энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

Видео дня

"Просим всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. А промышленность и бизнес – максимально привлекать импорт электроэнергии и альтернативные источники питания", – говорится в сообщении.

Проблемы в энергосистеме

Весной Россия усилила атаки на объекты энергетики. 22 апреля сообщалось, что этим летом Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за российских ударов по объектам энергетики.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что Украина вряд ли пройдет пики потребления электроэнергии в июле-августе и зимой без ограничений. Он также отметил, что украинцам не помешает иметь генератор для частного дома и EcoFlow или аналог для многоквартирного.

Вас также могут заинтересовать новости: