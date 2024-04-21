Украинцам не помешает иметь генератор для частного дома и EcoFlow или аналог для многоквартирного, отметил Харченко.

Украина вряд ли пройдет пики потребления электроэнергии в июле-августе и зимой без ограничений. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Как он объяснил в интервью Forbes, для того, чтобы Украина прошла зиму без отключений света или с минимальными ограничениями, должны быть выполнены несколько условий. К ним относятся такие факторы как теплая зима, восстановление максимума поврежденной мощности, максимальная нагрузка атомных электростанций, а также наличие в ЕС избытка энергии для ее максимального импорта в 2 ГВт.

"Поэтому я в этом вопросе не являюсь оптимистом. Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений. Это умеренно-оптимистический сценарий. При худшем сценарии доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки. Но апокалипсиса не будет. Даже сейчас отключения по всей стране уже могли бы происходить, если бы не аварийные ограничения в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, вызванные повреждением местных объектов передачи электричества", – добавил он.

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Харченко отметил, что украинцам не помешает иметь газовый, бензиновый или дизельный генератор для частного дома и EcoFlow или аналог для жителей многоквартирного дома.

"Важно также, чтобы насосы многоквартирного дома, которые поставляют воду и тепло, были обеспечены генераторами. Это позволит жителям получать воду и тепло даже при недостатке электричества. Как помочь энергосистеме? Наиболее критическое время – в пиковые часы потребления. Вечерний пик – 19:00-22:00, утренний – 6:30-9:00. В эти часы желательно максимально уменьшить потребление", – сказал он.

Ситуация с электроэнергией в Украине: прогнозы

Министр энергетики Герман Галущенко прогнозирует, что российские захватчики не прекратят наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Однако, по его словам, блэкаута не будет. Министр говорит, что энергосистема целостная.

Недавно глава Госэнергонадзора Руслан Слободян заявил, что из-за ряда факторов в определенные часы суток в Украине наблюдается дефицит электроэнергии, поэтому населению уже стоит задуматься над подготовкой к зиме. По его словам, надо сделать все возможное, чтобы готовиться к сложному осенне-зимнему периоду.

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