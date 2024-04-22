В дополнение к поврежденным объектам энергетики летом продолжаются ремонты на электростанциях.

Летом Украина может сталкиваться с дефицитом электроэнергии из-за российских ударов по объектам энергетики. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий директора по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Марии Цатурян.

"В течение лета, время от времени, в украинской энергосистеме может возникать дефицит электроэнергии, вызванный российскими массированными ударами по электростанциям. Это связано с тем, что полное восстановление наших электростанций займет достаточно длительное время", – отметила представитель НЭК.

По ее словам, весна и лето – это период ремонтов на электростанциях, когда они готовятся к следующему отопительному сезону. В этом году ремонты уже начались на атомных электростанциях, и дальше все больше и больше мощностей будет вынужденно выйти во временный ремонт в течение весны и лета.

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"Поэтому иногда у нас в системе будет ощутимый дефицит, который мы будем пытаться покрыть как раз за счет импорта электроэнергии из Европы, а при условии его дефицита или недостаточности, будем привлекать аварийную помощь или применять определенные графики ограничения потребления для промышленности и бизнеса", – подчеркнула Цатурян.

Проблемы в энергосистеме

Весной Россия усилила атаки на объекты энергетики. Вместе с похолоданием это вызвало дефицит в энергосистеме. НЭК "Укрэнерго" предупредила бизнес на промышленность, что могут применяться графики ограничений. Бытовых потребителей они пока не касаются, кроме Харьковской области.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что Украина вряд ли пройдет пики потребления электроэнергии в июле-августе и зимой без ограничений.

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