Действующая модель рынка позволяет электротарифам для украинцев оставаться на уровне 1,68 гривен за кВт-ч.

Министерство энергетики в ближайшее время представит новую модель механизма специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии, которым, в том числе регулируются и тарифы для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон

«Сейчас мы нарабатываем новые документы, новые подходы по модели ПСО, в том числе и по трансформации угольных регионов», - сказал он.

Министр призвал народных депутатов подключится к разработке документов.

Механизм спецобязательств: что необходимо знать

28 апреля правительство по представлению Министерства энергетики приняло постановление № 439, которым внесены изменения в положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования этого рынка.

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, раскритиковало правительственное постановление о механизме спецобязательств на рынке электрической энергии.

Вследствие такого решения «Энергоатом» будет дополнительно тратить минимум 3 млрд грн в год.

В тоже время, благодаря такому механизму ПСО цены на электричество для населения не растут и остаются на уровне 1,68 гривень за кВт-ч.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина