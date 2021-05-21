Министерство энергетики в ближайшее время представит новую модель механизма специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии, которым, в том числе регулируются и тарифы для населения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр энергетики Герман Галущенко.
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«Сейчас мы нарабатываем новые документы, новые подходы по модели ПСО, в том числе и по трансформации угольных регионов», - сказал он.
Министр призвал народных депутатов подключится к разработке документов.
Механизм спецобязательств: что необходимо знать
28 апреля правительство по представлению Министерства энергетики приняло постановление № 439, которым внесены изменения в положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования этого рынка.
Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, раскритиковало правительственное постановление о механизме спецобязательств на рынке электрической энергии.
Вследствие такого решения «Энергоатом» будет дополнительно тратить минимум 3 млрд грн в год.
В тоже время, благодаря такому механизму ПСО цены на электричество для населения не растут и остаются на уровне 1,68 гривень за кВт-ч.
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