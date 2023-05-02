За счет продажи электроэнергии в страны Европы планируется накопить ресурсы на восстановление энергетики к новому отопительному сезону.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что линия электропередачи между Украиной и Польшей запущена в работу после модернизации и трехдневной тестовой проверки.

"Специалисты "Укрэнерго" и их польские коллеги из компании PSE быстро провели все работы. А европейские партнеры предоставили около тысячи единиц оборудования. Линия работает уже с 27 апреля. Она успешно прошла трехдневный тестовый период", – заявил он в Telegram.

Шмыгаль отметил, что за счет продажи электроэнергии в европейские страны планируется накопить ресурсы на восстановление энергетики к новому отопительному сезону. Кроме этого, в случае необходимости можно начать импорт и получить аварийную помощь от соседей.

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"Украинцы будут со светом, несмотря на вражеские ракетные и дроновые атаки", – подытожил премьер.

Энергосистема Украины: актуальные новости

1 мая 2023 года правительство одобрило Энергетическую стратегию до 2050 года. До этого срока Украина должна, среди прочего, достичь углеродной нейтральности энергетического сектора.

В то же время перед следующим отопительным сезоном в Украине вырастут тарифы на электроэнергию. В Минэнерго подчеркнули, что избежать этого шага невозможно.

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