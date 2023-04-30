Тарифы будут повышены перед следующим отопительным сезоном.

На фоне ущерба, который Россия нанесла энергосистеме Украины, повышение тарифов на электроэнергию является неизбежным.

Такое заявление в эфире телемарафона сделал замминистра энергетики Фарид Сафаров, отметив при этом, что тарифы будут повышены перед следующим отопительным сезоном.

"Изменения тарифов - это тяжелые и вынужденные решения. Пока правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопросы, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф", - отметил замминистра.

При этом он подчеркнул, что данная мера является необходимой и избежать ее не удастся, так как в противном случае прохождение следующего отопительного сезона будет под вопросом.

"Придется такое решение принять, поскольку иначе энергетика не сможет не то что восстановиться, а и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей", - отметил Сафаров, напомнив при этом, что для подготовки к следующему отопительному сезону необходимо более 3 млрд долларов.

"Для подготовки к отопительному сезону 2023/2024 необходимо примерно 3,4 млрд долларов, из них 1,2 млрд - для закупки определенного типа ресурсов. Остальная сумма - это то, что необходимо, чтобы восстановить, во-первых, линии систем передачи. Это линии Укрэнерго, линии систем распределения электроэнергии, это в основном облэнерго, и для восстановления генерационных мощностей. Это мы говорим о тепловой генерации, о зеленой генерации и гидроаккумулирующих и гидростанциях. Это примерно 2,1 млрд долларов", - заявил Сафаров.

Тарифы на электроэнергию

29 апреля 2021 года Рада поддержала введение льготного тарифа на электричество.

24 марта 2023 года украинцам продлили действие льгот на свет до 30 апреля.

25 апреля 2023 года правительство продлило действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, которым регулируется тариф на электричество для населения, до 31 мая.

Сейчас для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет 1,44 гривни за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 гривень – в случае потребления более 250 киловатт-часов в месяц.

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