Украина осуществила первый импорт сжиженного природного газа из США через терминал СПГ в Греции. Этот шаг является важным стратегическим достижением, которое усиливает энергетическую безопасность страны даже в условиях войны, пишет издание Financial Time.

Поставки организовала энергетическая компания ДТЭК, заключив долгосрочное соглашение с американской компанией Venture Global. Согласно условиям, закупки ДТЭК продлятся до конца 2026 года. Обе компании также имеют отдельное 20-летнее соглашение на закупку СПГ.

"Такие грузы не только обеспечивают регион гибким и безопасным источником энергии, но и еще больше подрывают влияние России на нашу энергетическую систему", - сказал Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК.

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Как отмечает FT, Европа получает около 40% своего импорта СПГ из США, но Украина ранее никогда не покупала его напрямую.

Компания ДТЭК заявила, что выкупила весь груз танкера-газовоза, который перевозил около 100 млн кубометров природного газа.

"Важно, что одна из крупнейших украинских энергетических компаний получает американский СПГ накануне потенциально больших изменений на рынке газа. Сама Украина не покупает газ у России, но если Россия не сможет поставлять центральноевропейских покупателей через Украину с 1 января, то эти дополнительные объемы будут решающими для безопасности во всем регионе", - сказал Том Марзек-Мансер, независимый газовый аналитик.