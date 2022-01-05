Основным экспортером газа в нашу страну стала Венгрия, из которой поступило более 1,5 млрд куб. м.

В 2021 году объем транспортировки природного газа из Европейского Союза в Украину составил 2,6 млрд куб. м, что в 6 раз меньше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".

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Импорт осуществлялся преимущественно (89%) виртуальным реверсом (backhaul). Всего за январь-декабрь транспортировку газа из ЕС в Украину заказывали 50 трейдеров, из них 25 украинских компаний и 25 иностранных. А услугами short-haul и "таможенный склад" воспользовались 29 компаний.

Основным экспортером газа в нашу страну в 2021 году стала Венгрия, из которой поступило более 1,5 млрд куб. м (-64% по сравнению с прошлым годом). Несмотря на остановку физического транзита в Венгрию с 1 октября 2021 года, сохранился виртуальный импорт по точке Берег: в октябре-декабре 2021 года Украина импортировала из Венгрии 55,6 млн куб. м, а экспортировала - 792 млн куб. м.

Импорт из Словакии составил 285,3 млн куб. м (-97%), из Польши - 78,6 млн куб. м (-95%).

При этом, Украина также осуществляла экспорт газа. В частности, в Венгрию поступило 1,5 млрд куб. м, в Словакию - 600 млн куб. м, в Польшу - 362 млн куб. м, в Молдову - 67,2 млн куб. м.

Запасы газа:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

По состоянию на 2 января 2022 года запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляли 13,54 млрд кубометров из максимальной емкости 31 млрд куб. м.

Импорт газа: