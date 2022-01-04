По состоянию на 2 января 2021 года в хранилищах находилось 23,6 млрд куб. м газа / фото УНИАН, Александр Вельможко

За восемь дней запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились на 4,4%, или на 628 млн куб. м.

Как сообщается на сайте государственной компании "Оператор ГТС Украины", по состоянию на 2 января запасы природного газа составляли 13,54 млрд кубометров из максимальной емкости 31 млрд куб. м.

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В начале декабря 2021 года суточная выкачка была на уровне 60-70 млн куб. м, а сейчас примерно 70-80 млн куб. м. Закачка не происходит.

На сегодня украинские газовые хранилища заполнены на 43,6%.

При этом, по состоянию на 2 января 2021 года в хранилищах находилось 23,6 млрд куб. м газа, они были заполнены на 76%.

Запасы газа:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Цена на газ:

  • Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
  • По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
  • 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
  • 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
  • По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
  • 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
  • 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
  • 24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.
  • 28 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали до 1151 долларов за тысячу кубометров.