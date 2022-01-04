Украинские ПХГ заполнены меньше чем наполовину - 13,5 млрд куб. м.

За восемь дней запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились на 4,4%, или на 628 млн куб. м.

Как сообщается на сайте государственной компании "Оператор ГТС Украины", по состоянию на 2 января запасы природного газа составляли 13,54 млрд кубометров из максимальной емкости 31 млрд куб. м.

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В начале декабря 2021 года суточная выкачка была на уровне 60-70 млн куб. м, а сейчас примерно 70-80 млн куб. м. Закачка не происходит.

На сегодня украинские газовые хранилища заполнены на 43,6%.

При этом, по состоянию на 2 января 2021 года в хранилищах находилось 23,6 млрд куб. м газа, они были заполнены на 76%.

Запасы газа:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Цена на газ: