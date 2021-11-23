Венгрия - одно из приоритетных направлений международного сотрудничества для компании.

Украина создаст гарантированные мощности для импорта газа из Венгрии.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС" в Facebook.

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"Сейчас ОГТСУ работает над созданием гарантированных мощностей для импорта газа из Венгрии, что потенциально откроет доступ к LNG-терминалу Adria на острове Крк (Хорватия)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Венгрия - одно из приоритетных направлений международного сотрудничества для компании. Ведь именно эта страна в 2021 году обеспечила почти 90% импорта газа в Украину. И даже после остановки физического транзита импорт газа в Украину продолжился - в октябре поставки составили 37 млн куб. м, сообщили в компании.

Чтобы обсудить этот вопрос и ситуацию с энергобезопасностью Украины, руководитель ОГТСУ Сергей Макогон в Будапеште встретился с послом Украины в Венгрии Любовью Непоп.

"Для нас важно, когда дипломатический корпус работает над укреплением энергонезависимости Украины. Мы благодарны госпоже послу за поддержку усилий ОГТСУ в направлении диверсификации источников импорта газа — как в Украину, так и в Венгрию. Ведь зависимость от одного маршрута и поставщика — это слабость газового рынка в целом. По нашему мнению, сотрудничество Украины и Венгрии способно усилить энергобезопасность обеих стран", - цитирует пресс-служба главу "Оператора ГТС".

Импорт газа:

27 сентября Венгрия подписала с российским "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

В связи с этим МИД Украины выразил разочарование и вызвал посла Венгрии.

"Газпром" с 1 октября перестал использовать украинскую газотранспортную систему для поставок газа в Венгрию.

1 октября вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб. м в год, согласно которому природный газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток".

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что газовый контракт Венгрии с "Газпромом" не нарушает законодательство Европейского Союза.

20 ноября Макогон заявил, что Венгрия продолжает получать газ из украинского газопровода, несмотря на подписание контракта с российским газовым монополистом "Газпромом" о поставках голубого топлива в обход Украины.

Автор: Анна Бредихина