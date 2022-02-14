Отмечается, что общее производство электроэнергии по сравнению с 2020 годом увеличилось на 5,2%, до 156,6 млрд кВт-ч.

По итогам 2021 года в энергетическом миксе Украины 69,7% пришлось на электроэнергию, выработанную на электростанциях, не имеющих углеродных выбросов (СО2), что на 6,1% больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщил оператор Объединенной энергосети государственная компания "Укрэнерго".

Отмечается, что общее производство электроэнергии по сравнению с 2020 годом увеличилось на 5,2%, до 156,6 млрд кВт-ч.

При этом, увеличилась доля генерации, которая производит экологически нейтральную энергию, а именно атомные, гидроэлектростанции, солнечные и ветровые установки. В то же время уменьшилась доля тепловой генерации.

В частности, в 2021 году наибольший рост показали гидроэлектростанции (ГЭС), увеличившие свое производство на 51,9%, до 9,2 млрд кВт-ч. На втором месте по росту объемов возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — увеличили производство на 15,3%, до 12,5 млрд кВт-час. На третьем месте — крупнейшая по объемам производства атомная генерация с ростом объемов на 13,1% – до 86,2 млрд кВт-час.

В то же время ТЭС в 2021 году снизили производство на 5,9%, до 37,2 млрд кВт-ч, а ТЭЦ – на 32,7%, до 8,6 млрд кВт-ч.

Энергоблоки:

Электростанции Украины в 2020 году снизили производство электроэнергии на 3,3% по сравнению с 2019 годом, до 148,8 млрд кВт-час.

В этом отопительном сезоне Украина столкнулась с дефицитом угля на складах тепловых электростанций, поэтому для предотвращения отключений электрической энергии в работу были введены 14 из 15 энергоблоков атомных электростанций.

В феврале "Энергоатом", впервые в истории Украины, две недели будет работать всеми 15 энергоблоками АЭС.