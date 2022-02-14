Запасы газа в украинских газохранилищах за неделю сократились на 2,6%.

За семь дней запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились на 2,6%, или на 287 млн кубометров.

Как сообщается на сайте государственной компании "Оператор ГТС Украины", по состоянию на 12 февраля запасы природного газа составляли 10,76 млрд кубометров при максимальной емкости 31 млрд куб. м.

Отбор газа из хранилищ значительно замедлился относительно конца января - до 35-45 млн кубометров в сутки - за счет потепления. Обычно суточное потребление голубого топлива зимой достигает 70-90 млн куб. м.

На сегодня украинские газовые хранилища заполнены на 34,7%.

По сравнению с серединой февраля 2021 года запасы в ПХГ меньше на 45,4% (19,73 млрд куб. м).

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища была прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Украина в 2021 году уменьшила потребление газа почти на 7% - до 26,8 млрд куб. об. На нужды населения поступило почти на 5% больше, чем в 2020 году — 8,6 млрд куб. м газа. Это 31,9% от общего потребленного объема.

Ситуация с газом в Европе: