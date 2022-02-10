За первую неделю февраля Украина потребила примерно 350 млн куб. м газа.

Украина за первую неделю февраля потребила вдвое меньше газа, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики Герман Галущенко сообщил на брифинге.

"Мы наблюдаем тенденцию к уменьшению потребления газа", - сказал он.

Министр отметил, что за первую неделю февраля Украина потребила примерно 350 млн куб. м газа, что почти в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом.

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Уменьшению потребления газа способствует повышение температуры воздуха.

Также он сообщил, что в течение февраля-марта планируется еще пополнить склады угля и увеличить запас на 700 тыс. тонн.

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища была прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Украина в 2021 году уменьшила потребление газа почти на 7% - до 26,8 млрд куб. об. На нужды населения поступило почти на 5% больше, чем в 2020 году — 8,6 млрд куб. м газа. Это 31,9% от общего потребленного объема.

Ситуация с газом в Европе: