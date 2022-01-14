Производители тепла потребили 6,3 млрд куб. м, сократив потребление на 24%.

Украина в 2021 году уменьшила потребление газа почти на 7% - до 26,8 млрд куб. м.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины" в Facebook.

"В 2021 году фактическое потребление природного газа составило 26,8 млрд куб. м - на 6,6% ниже, чем в 2020 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на нужды населения поступило почти на 5% больше, чем в 2020 году, — 8,6 млрд куб. м газа. Это 31,9% от общего потребленного объема.

Производители тепла потребили 6,3 млрд куб. м, сократив потребление на 24%, это составляет 23,5% от общего потребленного объема.

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Промышленность, бюджетные организации и другие небытовые потребители использовали 11,9 млрд куб. м газа, что почти на 3% меньше, чем в 2020 году - 44,6% от общего потребленного газа.

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Ситуация с газом в Европе: