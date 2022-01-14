Украина в 2021 году уменьшила потребление газа почти на 7% - до 26,8 млрд куб. м.
Об этом сообщает пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины" в Facebook.
"В 2021 году фактическое потребление природного газа составило 26,8 млрд куб. м - на 6,6% ниже, чем в 2020 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на нужды населения поступило почти на 5% больше, чем в 2020 году, — 8,6 млрд куб. м газа. Это 31,9% от общего потребленного объема.
Производители тепла потребили 6,3 млрд куб. м, сократив потребление на 24%, это составляет 23,5% от общего потребленного объема.
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Промышленность, бюджетные организации и другие небытовые потребители использовали 11,9 млрд куб. м газа, что почти на 3% меньше, чем в 2020 году - 44,6% от общего потребленного газа.
Запасы газа в Украине:
Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.
К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.
В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.
Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
Ситуация с газом в Европе:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
- 24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 28 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали до 1151 долларов за тысячу кубометров.
- 13 января 2022 года российский "Газпром" заявил о том, что более половины газа, закачанного в подземные газовые хранилища Европы, уже подняли на поверхность.