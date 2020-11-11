При этом экспорт электроэнергии превысил ее импорт почти в 2 раза.

Украина в январе-октябре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократила экспорт электроэнергии на 23% - до 3,94 миллиарда кВт-ч.

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Об этом говорится в сообщении государственной компании "Укрэнерго" - оператора Объединенной энергосистемы страны.

"Суммарный экспорт электроэнергии за 10 месяцев 2020 превысил импорт в 1,97 раза и составил 3,94 миллиарда кВт-ч. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, общий экспорт электроэнергии пока остается на 23% ниже показателей прошлого года (за 10 месяцев 2019 года - 5,13 миллиарда кВт-ч).

Отмечается, что импорт электроэнергии в Украину за 10 месяцев составил 1,99 миллиарда кВт-ч, из которых 60,5% было поставлено из Словакии и 24,8% - из Венгрии.

Что этому предшествовало

Украина в январе-сентябре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократила экспорт электроэнергии на 23,5% - до 3,45 миллиарда кВт-ч.

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Автор: Игорь Орел