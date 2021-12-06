Общий объем аварийной помощи составил 945 МВт-ч.

Украина предоставила Польше аварийную помощь в поставках электроэнергии объемом 945 МВт-ч.

Об этом сообщил оператор Объединенной энергосети государственная компания "Укрэнерго".

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"В понедельник, 6 декабря 2021 года, с 09:00 до 16:00 (по киевскому времени) диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" на запрос польского оператора системы передачи Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) предоставил энергосети Польши аварийную помощь из объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий объем аварийной помощи составил 945 МВт-ч (135 МВт равным графиком в течение семи часов подряд).

По информации пресс-службы, предоставление аварийной помощи для PSE состоялось в рамках подписанного 5 августа 2019 года договора с "Укрэнерго".

При этом в компании подчеркнули, что аварийная помощь не является коммерческим импортом. Коммерческим импортом занимаются исключительно участники рынка (трейдеры, поставщики и т.д.), которые законтрактовали соответствующий объем с иностранными контрагентами.

Аварийная помощь:

2 ноября Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси в объеме 500 МВт и из Словакии через Бурштынский энергоостров в объеме 100 МВт.

Потребность в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Украина трижды за 2021 год просила Беларусь об аварийных поставках электроэнергии.

Автор: Анна Бредихина