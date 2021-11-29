Объемы импорта электроэнергии из Беларуси в торговую зону Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) увеличились вдвое.
Об этом свидетельствуют данные оператора объединенной энергосети – государственной компании "Укрэнерго".
Читайте такжеУкраина увеличит производство электроэнергии – Минэнерго
На прошлой неделе объемы поставок электроэнергии из Беларуси были на уровне 415 МВт-часов каждый час, а уже в начале этой недели объемы составляли 900 МВт-часов.
Кроме того, объемы поступления электроэнергии из Словакии через Бурштынский энергоостров, который производит электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, уменьшились с 121 МВт-ч до нуля.
В то же время через Бурштынский энергоостров Украина поставляет энергию в Венгрию в объеме 182 МВт-ч.
Поставки электроэнергии в Украину:
- 8 ноября компания "Белэнерго" сообщила о прекращении экспорта электроэнергии в Украину.
- "Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставок электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будет. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется", - говорилось в письме.
- Украинские энергетические эксперты отмечали, что согласно письму компании "Белэнерго", экспорт электроэнергии будет прекращен исключительно по рамочным контрактам, тогда как по всем другим видам контрактов поставки могут продолжиться.
- 17 ноября 2021 года в Министерстве энергетики Беларуси заявили, что поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября. О причинах такого решения не сообщалось. В то же время, по данным белорусского Минэнерго, в тот день отключился первый энергоблок Белорусской АЭС. 19 ноября этот блок был подключен к сети.
- С 18 по 20 ноября объемы импорта электроэнергии из Беларуси в Украину упали с 415 МВТ-ч до нуля. В настоящее время суточный объем импорта электроэнергии составляет около 2% от общего потребления.
- 21 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.
- 2 ноября Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси в объеме 500 МВт и из Словакии через Бурштынский энергоостров в объеме 100 МВт.
- Потребность в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.
- Украина трижды в 2021 году запрашивала Беларусь об аварийных поставках электроэнергии.
- 18 ноября 2021 года Оператор объединенной энергосети - государственная компания "Укрэнерго" оценила последствия прекращения импорта электроэнергии из Беларуси для украинской энергосистемы и потребителей.