В то же время поставки электроэнергии из Словакии прекратились.

Объемы импорта электроэнергии из Беларуси в торговую зону Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) увеличились вдвое.

Об этом свидетельствуют данные оператора объединенной энергосети – государственной компании "Укрэнерго".

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На прошлой неделе объемы поставок электроэнергии из Беларуси были на уровне 415 МВт-часов каждый час, а уже в начале этой недели объемы составляли 900 МВт-часов.

Кроме того, объемы поступления электроэнергии из Словакии через Бурштынский энергоостров, который производит электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, уменьшились с 121 МВт-ч до нуля.

В то же время через Бурштынский энергоостров Украина поставляет энергию в Венгрию в объеме 182 МВт-ч.

Поставки электроэнергии в Украину:

8 ноября компания "Белэнерго" сообщила о прекращении экспорта электроэнергии в Украину.

"Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставок электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будет. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется", - говорилось в письме.

Украинские энергетические эксперты отмечали, что согласно письму компании "Белэнерго", экспорт электроэнергии будет прекращен исключительно по рамочным контрактам, тогда как по всем другим видам контрактов поставки могут продолжиться.

17 ноября 2021 года в Министерстве энергетики Беларуси заявили, что поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября. О причинах такого решения не сообщалось. В то же время, по данным белорусского Минэнерго, в тот день отключился первый энергоблок Белорусской АЭС. 19 ноября этот блок был подключен к сети.

С 18 по 20 ноября объемы импорта электроэнергии из Беларуси в Украину упали с 415 МВТ-ч до нуля. В настоящее время суточный объем импорта электроэнергии составляет около 2% от общего потребления.

21 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.

2 ноября Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси в объеме 500 МВт и из Словакии через Бурштынский энергоостров в объеме 100 МВт.

Потребность в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Украина трижды в 2021 году запрашивала Беларусь об аварийных поставках электроэнергии.

18 ноября 2021 года Оператор объединенной энергосети - государственная компания "Укрэнерго" оценила последствия прекращения импорта электроэнергии из Беларуси для украинской энергосистемы и потребителей.

Автор: Анна Бредихина