В Украине в ближайшее время не будет создан Восточно-Европейский газовый хаб из-за ненадлежащей работы Оператора ГТС и НКРЕКП.

Об этом во время 7-ого Украинского газового форума заявил Владимир Гноевой, руководитель направления диспетчеризации компании "ЙЕ Энергия", которая входит в Ассоциацию поставщиков энергоресурсов.

"До тех пор, пока украинский Оператор ГТС при содействии Регулятора будет паразитировать на "балансировке", не выполняя надлежащие ему функции, все разговоры о создании в Украине Восточно-Европейского газового хаба останутся лишь фантазиями", – отметил он.

Владимир Гноевой отметил, что одним из важных условий для создания хаба является наличие различных источников поступления газа – собственной добычи, транзитного, из запасов подземных газовых хранилищ и сжиженного природного газа.

"Украина фактически имеет лишь один источник поступления – из Российской Федерации, который сегодня заблокирован "Газпромом". Ресурсы собственной добычи также, по различным причинам выведены из свободного рыночного оборота и используются для населения и ТКЭ. А мощности интерконнектор с Польшей, Словакией и Венгрией зависят от транзита российского газа. К тому же, работы над увеличением гарантированных мощностей никто не ведет и вести не планирует", – констатировал эксперт.

По его словам, ООО "Оператор ГТС Украины" зарабатывает на балансировке, не финансируя развитие инфраструктуры. Так, в 2020 году компания получила 20,4 млрд грн прибыли, 4,1 млрд грн из этой суммы – доход от балансировки. За первое полугодие 2021 года компания заработала 5,6 млрд грн, чистая прибыль от балансировки составил почти 1,9 млрд грн. Направить на развитие инфраструктуры ГТС можно было бы средства из инвестпрограммы. Но за 2020 год она выполнена лишь на 37%, за первое полугодие 2021 – на 19%.

"Такие искажения в деятельности оператора ГТС, недовыполнение (фактически срыв) инвестпрограммы, уже создает угрозы для прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022. В условиях полного прекращения транзита российского газа по территории Украины (в лучшем случае – после 2024 года), фактическое бездействие оператора ГТС вообще грозит катастрофой", – отметил Владимир Гноевой.

Автор: Григорий Бондарь