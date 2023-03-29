Это соглашение является еще одним важным вкладом в энергетическую стабильность и устойчивость Украины.

Украина получила возможность получать электроэнергию не только от соседних стран, но и от других стран Евросоюза.

"Теперь Украина имеет возможность, в случае необходимости, получать техническую помощь электроэнергией не только от соседних стран, но и от других стран ЕС", - говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго" в Телеграмм- канале.

Отмечается, что соответствующее соглашение о многосторонней аварийной помощи, которое сегодня вступает в силу, "Укрэнерго" подписало с 15-ю системными операторами Европейского энергообъединения ENTSO-E. Оно позволяет "Укрэнерго" обращаться за помощью в непредсказуемых ситуациях, таких как российские атаки на энергетическую инфраструктуру компании.

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В компании пояснили, что аварийная помощь – это срочная поставка электроэнергии из другой страны по запросу системного оператора в случае, если внутренние резервы и средства для избежания одновременного отключения большого количества потребителей уже исчерпаны.

"От импорта она отличается тем, что это экстренная мера для преодоления внештатной ситуации и потребность в ней невозможно спрогнозировать раньше времени. Импорт же осуществляется в заранее определенные сроки согласно подписанным коммерческим контрактам", - сообщила пресс-служба.

Ранее Украина могла рассчитывать на поддержку от энергосистем соседних государств. С подписанием нового соглашения круг государств, к которым при необходимости можно будет обращаться за аварийной помощью, расширился и включает энергосистемы, которые не соседствуют с нашей страной. Это еще больше усиливает устойчивость энергосистемы Украины, что критически важно в условиях регулярных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Это соглашение, безусловно, является еще одним важным вкладом в энергетическую стабильность и устойчивость Украины. Благодаря солидарности и решимости наших друзей, ОСП континентальной Европы, "Укрэнерго" может рассчитывать на большую экстренную помощь. Так что сегодня украинская сеть еще сильнее, а это значит, что украинцы будут иметь свет дома даже в самую темную пору", - цитирует пресс-служба председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Торговля электроэнергией с ЕС - детали

Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E приняла решение об увеличении возможностей импорта электроэнергии в Украину до 850 МВт с нынешних 700 МВт.

Глава Министерства энергетики Герман Галущенко заявил, что страна готова снова начать экспорт электроэнергии в Европу, поскольку в системе есть профицит генерации.

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