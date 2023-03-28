По словам Галущенко, Украина нуждается в увеличении возможностей для импорта и экспорта электроэнергии.

Украина готова снова начать экспорт электроэнергии в Европу, поскольку в системе есть профицит генерации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики по результатам встречи главы ведомства Германа Галущенко с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон в Брюсселе.

Отмечается, что стороны обсудили текущее состояние энергетического сектора Украины и перспективы расширения возможностей для коммерческого обмена электроэнергией Украины с Европой.

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"Сейчас мы имеем профицит генерации в энергосистеме, поэтому есть возможность для экспорта электроэнергии в европейские страны. Это взаимовыгодный процесс, поскольку Европа может получать электроэнергию по приемлемым ценам, а украинские генерирующие компании могут зарабатывать средства, в том числе и для восстановления мощностей после войны. Для нас очень важно решение ENTSO-E по увеличению возможностей для импорта и экспорта электроэнергии между Украиной и ЕС", - цитирует пресс-служба Галущенко.

Он также отметил высокую оценку Европейской комиссии по имплементации Украиной европейского законодательства в сфере энергетики.

"Уровень имплементации европейских норм в украинское законодательство - 75%. Это очень высокий показатель. Сейчас мы проводим селф-скрининг - мониторинг имплементированных норм, и актуализируем дальнейшие шаги", - отметил министр.

Ситуация с электроэнергетикой в Украине - детали

Российские войска с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на украинские энергетические объекты, нанеся масштабные и сложные повреждения. Вследствие этого в энергосистеме возник дефицит электроэнергии.

В связи с нехваткой мощностей Украина с октября приостановила экспорт электроэнергии в европейские государства, в стране были введены графики стабилизационных отключений.

Сейчас уже второй месяц подряд в энергосистеме Украины нет дефицита электроэнергии.

За январь-сентябрь 2022 года Украина в 2,3 раза увеличила доход от экспорта электроэнергии в Европу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заработав 429,12 млн долл.