Журналисты отметили, что украинская металлургия является прямым конкурентом российским металлургам на рынках Европы и Азии.

После приобретения шахтоуправления "Покровское" группой "Метинвест" Украина сможет избавиться от зависимости от импортных поставок угля, в первую очередь – из России.

Об этом говорится в материале издания "Цензор.НЕТ".

Приобретение Метинвестом ШУ "Покровское" положительно оценило международное рейтинговое агентство Moody's. По его подсчетам, это позволит на 90-100% обеспечить группу собственным коксующимся углем.

До оккупации части Донбасса российскими войсками, половина коксующегося угля для предприятий группы поставлялась из второго крупного производителя коксующегося угля – "Краснодонуголь", которое также входило в "Метинвест". Но из-за потери контроля над "Краснодонуглем" и финансовых проблем Донецкстали в результате оккупации и значительных долговых обязательств украинские металлургические компании были вынуждены закупать коксующийся уголь в Новой Зеландии, Австралии и в Российской Федерации.

При этом, как говорится в материале, из России шло больше объемов коксующегося угля – 45% от потребности, или 6 млн тонн в год.

"Оккупировав промышленные территории Донбасса, РФ поставила Украину в зависимость от своего сырья, которое она пыталась использовать с целью влияния на украинскую экономику", - пишут журналисты.

"Налаживание добычи коксующегося угля внутри страны – стратегическая задача для нас, ведь сегодня работа нашей металлургической отрасли, которая дает каждую 8-м гривну в ВВП и каждое 11-е рабочее место, критически зависит от действий России, нашего основного конкурента на внешних рынках. Поэтому наладить отечественный добычу коксующегося угля – значит обеспечить свою независимость и экономическую безопасность", - написал Муса Магомедов, народный депутат, экс-директор Авдеевского коксохима.

Читайте также"Метинвест" намерен инвестировать в шахтоуправление "Покровское" 4 миллиарда гривенЦензор.НЕТ напоминает, что разрешение на приобретение ШУ "Покровское", Свято-Варваринской ЦОФ и других активов Донецкстали от Антимонопольного комитета (АМКУ) Метинвест получил в октябре 2020 года.

АМКУ пришел к выводу, что рынок коксующегося угля в Украине является импортоориентированным. Соответственно, покупка "Метинвестом" коксующихся активов Донецкстали не повлияет на конкуренцию.

В то же время, учитывая масштабы приобретенного предприятия, АМКУ решил наложить определенные обязательства на "Метинвест": продавать на свободный рынок 10% продукции по рыночным ценам.

В "Метинвесте" отметили, что такое обязательство АМКУ вынуждает группу продавать коксующийся уголь в убыток. А целесообразность инвестиций в актив ставится под сомнение.

Однако "Метинвест" взял на себя эти обязательства. Кроме того, группа заявила об увеличении инвестиций в развитие ШУ "Покровское".

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Автор: Григорий Бондарь