22 марта Украина подверглась крупнейшей атаке на свою энергетическую систему за время войны.

Сегодня Украина планирует импортировать рекордный с начала года объем электроэнергии - 18 649 МВт-ч. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"В течение суток (запланирован импорт, - ред.) из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 18 649 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 537 МВт. Экспорт не запланирован", - говорится в заявлении предприятия.

Сообщается, что на утро вторника из-за погодных условий в Одесской области оставались обесточенными 69 населенных пунктов.

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Боевые действия привели к новым обесточиваний в Днепропетровской и Донецкой областях. Кроме того, технологические повреждения вызвали обесточивание в Сумской и Кировоградской области.

Масштабная атака на украинскую энергосистему

Напомним, 22 марта произошел наиболее массированный обстрел энергетической системы Украины с начала полномасштабной войны. Во время атаки россияне использовали 63 беспилотные аппараты Shahed-131/136, и 88 ракет. В результате ударов по меньшей мере 5 человек погибли.

Среди инфраструктурных объектов была выведена из строя станция ГЭС-2 на Днепровской ГЭС. Россияне разрушили машинный зал ГЭС-2, также произошло загрязнение почвы и утечка нефтепродуктов.

Впрочем, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, энергосистема страны осталась целостной.

Сейчас специалисты активно работают над ликвидацией последствий российской атаки: на пострадавших объектах разбирают завалы, также проводятся аварийно-восстановительные мероприятия.

По словам генерального директора ЧАО "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, разобрать все завалы на ДнепроГЭС удастся в течение недели. После этого можно будет более детально оценить последствия атаки россиян.

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