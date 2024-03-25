По мнению Сироты, в течение недели удастся разобрать все завалы и тогда более детально можно будет говорить о последствиях удара.

Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что ДнепроГЭС, по которой ударили россияне, быстро восстановить не удастся.

По его словам, после разбора завалов в машинном зале можно будет подробнее говорить о последствиях, сообщает Еспресо.

"К сожалению, устранение повреждений ДнепроГЭС - вопрос не очень быстрого времени. На сегодня мы пока пытаемся демонтировать остатки перекрытия потолка и стен машинного зала, которые разбиты и наклонились. Поэтому мы не можем разобрать машзал пока не демонтируем перекрытия, а там высота более 35 метров, чтобы потом можно было разбирать сами завалы в машзале. Позже мы будем расчищать завалы и смотреть, потому что на сегодня поверхностный осмотр дает понимание, что на восстановление до состояния проектного решения нужны годы. Мы не сможем восстановить быстро эту станцию", - заявил он.

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Сирота рассказал, что станции был нанесен большой ущерб, также повреждено автодорожное полотно, подкрановые балки, где кран поднимает затворы, чтобы пропускать воду.

По его мнению, в течение недели удастся разобрать все завалы и тогда более детально можно будет говорить о последствиях удара.

"Но есть много попаданий в сами агрегаты, сгорело оборудование, то есть работы много. Сегодня оценить во времени и финансово еще не представляется возможным. Есть агрегаты, которые нужно полностью с нуля изготавливать, а это во времени от 18 до 24 месяцев. Кроме того, демонтаж и монтаж требует определенного времени. Мы понимаем, в какие рамочные времена заходим, чтобы восстановить станцию. Я уже не говорю о том, что нужно будет полностью восстановить машинный зал, то есть строить новый машзал. А мы еще посмотрим, что происходит на 4-х этажах внизу станции, где 25-30 метров глубины, но это уже после разбора завалов. Тогда мы сможем дать через дней 10 примерную оценку стоимостным показателям, что нужно", - добавил он.

Удар по ДнепроГЭС - детали

22 марта российские оккупанты попали 8 ракетами по ДнепроГЭС - по машинному залу и по самой плотине. В результате попадания в Днепровскую ГЭС было зафиксировано засорение почв и утечка нефтепродуктов в Днепр.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что если Россия поставила цель разрушить плотину Днепровской ГЭС, то ракетные атаки будут повторяться.

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