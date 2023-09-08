Для этого были использованы новые системы от западных союзников.

Украина готовится к новым возможным ударов Российской Федерации по энергетической инфраструктуре.

Как сообщает Reuters, ожидается, что новейшие комплексы ПВО помогут минимизировать ущерб.

Прошлой зимой РФ повредила около половины украинской энергетической инфраструктуры, хотя большинство объектов уже отремонтировано. Украина уже укрепила свою противовоздушную оборону новыми системами от западных союзников, в частности, недавно переданными Gepard.

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"Экипажи украинских систем ПВО возлагают надежду на новое и лучшее вооружение, которое должно помочь удержать страну от скатывания в темноту в течение второй зимы российских ударов дронами и ракетами", - отмечается в сообщении.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий отмечает, что угроза ударов остается актуальной, а оккупанты, вероятно, снова будут использовать одновременно ракеты и дроны, чтобы усложнить работу ПВО.

Подготовка к новому отопительному сезону

Энергетическую инфраструктуру Украины готовят к эффективной работе зимой, а соответствующие учреждения готовы обеспечить быстрое реагирование на возможные экстренные ситуации.

Недавно в "Укрэнерго" раскрыли, почему нельзя спрятать подстанции от ракет под землю. Проблема не только в том, что это долго и дорого, но и в том, что подземных подстанций с напряжением 750 кВ просто не существует.

По данным ГУР, в осенне-зимний период государство-агрессор вновь намерено атаковать нашу критическую инфраструктуру, в частности энергосистему. Для этого россияне накапливают вооружение и проводят разведку для определения приоритетных объектов на территории нашего государства.

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