Невозможно закопать уже приобретенное и работающее наземное оборудование.

Украина не может спрятать трансформаторы под землю, чтобы защитить их от ракетных ударов Российской Федерации. Проблема не только в том, что это долго и дорого, но и в том, что подземных подстанций с напряжением 750 кВ просто не существует.

Как сообщила пресс-служба "Укрэнерго", такие масштабные работы в теории продлились бы полгода или год и не остались бы незамеченными для врага.

"Недостаточно спрятать только трансформатор, надо закрыть от нападающих и все сопутствующее оборудование. Это невозможно реализовать за несколько месяцев одновременно на всех подстанциях. Поэтому, готовясь к следующей зиме, мы используем преимущественно другие способы защиты", - добавили в компании.

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В "Укрэнерго" рассказали, что подземных станций с напряжением 750 кВ, на которой работает часть оборудования компании, в мире просто не существует. Трансформаторы, которые в других странах расположены под землей, имеют меньшее напряжение.

"Никто нигде не закапывал под землю трансформатор напряжением 750 кВ. Да, действительно существуют подземные подстанции более низкого класса напряжения, но они сразу планировались и проектировались как подземные. Это не то же самое, что закопать в землю уже приобретенное и работающее наземное оборудование, которое имеет свое место в схеме подстанции и ограниченную территорию на подстанции", - пояснили специалисты.

Также это проблематично реализовать из-за веса и размеров трансформаторов. Кроме того, они могут выйти из строя от перегрева.

"Во время работы они выделяют много тепла и могут нагреваться до 90 ℃ и выше. Если тепло не будет эффективно отводиться - оборудование от перегрева может выйти из строя", - отметили в "Укрэнерго".

Состояние энергетики Украины - последние новости

По оценке экспертов, Украине пока не удастся восстановить устойчивость энергосистемы до уровня довоенного или, хотя бы, октября прошлого года.

4 августа в НКРЭКУ предупредили, что в Украине не восстановили и 2% от разрушенной энергосистемы.

По данным Минэнерго, отремонтировано пять атомных блоков мощностью 4,4 ГВт. В ремонте-еще четыре блока мощностью 3,4 ГВт. Кроме того, отремонтировано и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловых электростанций мощностью 4,3 ГВт, а это 62% от общего количества.

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