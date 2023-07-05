Военные тщательно следят за обстановкой на оккупированной ЗАЭС

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что диверсия на временно оккупированной Запорожской атомной электростации вполне вероятна. Украинские военные следят за обстановкой.

"Диверсия вполне вероятна. Мы понимаем, что она может быть использована как долговременный шантаж, так и непосредственное давление под видом таких действий, которые будут совершены, типа подрыва, типа нагнетания обстановки", – сообщила она в эфире телемарафона.

При этом Гуменюк подчеркнула, что военные тщательно следят за обстановкой на оккупированной ЗАЭС и информируют население в соответствии с опасностью, которая может возникнуть.

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Угроза теракта на оккупированной ЗАЭС

Во вторник, 4 июля Генштаб ВСУ официально предупредил о возможных провокациях на ЗАЭС в ближайшее время. Российские захватчики разместили на кровле третьего и четвертого энергоблоков предметы, похожие на взрывные устройства. В случае их детонации вряд ли будет поврежден энергоблоки, однако это может создать для российской пропаганды картинку о якобы обстрелах станции со стороны Украины.

При этом представитель ГУР МО Андрей Юсов, комментируя российские вбросы по ЗАЭС, заявил, что пока речь идет о шантаже со стороны россиян. Риск эскалации ситуации существует, однако пока враг хочет посеять панику среди украинского населения и военных.

Тем временем в Министерстве здравоохранения разработали несколько советов относительно того, что делать в случае радиационной аварии. Жителям потенциальной зоны поражения советуют быть готовыми к эвакуации.

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