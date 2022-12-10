Энергетики отметили, что ситуация в Одесской области тяжелая.

Жителей Одессы и области предупредили о сложной ситуации в энергетической системе в результате атаки россиян в ночь на 10 декабря. Восстановительные работы могут занять до двух-трех месяцев.

"Без света остаются Одесса и почти вся область. Ситуация в энергетике Одесской области остается сложной", - говорится в сообщении ДТЭК.

При этом в Департаменте систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА сообщили, что времени на восстановление поврежденных объектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы.

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"Речь идет не о днях, а даже неделях и не исключено, что 2-3 месяца. Мы понимаем, насколько сложно такое долгое время находиться без электроснабжения. Если вы понимаете, что в ближайшее время вам будет сложно обходиться без электроэнергии и вы имеете возможность временно выехать из города Одессы в Одесскую область или за ее пределы, то это стоит сделать", - говорится в сообщении.

В то же время один из пользователей соцсети Facebook Андрей Пасечник спросил на странице ДТЭК Одесские электросети относительно отсутствия света до трех месяцев.

"Энергетики делают все возможное для улучшения ситуации. Будем давать свет по возможности", - ответили в компании.

Ракетный удар по Одесской области 10 декабя - что известно

В ночь на 10 декабря российские оккупанты ударили по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области иранскими дронами-камикадзе, из-за чего Одесса и большая часть районов остались без света. В результате были применены графики экстренных отключений света.

По словам спикера Одесской ОВА Сергей Братчук, в небе над регионом удалось сбить два дрона.

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