В городе до сих пор много потребителей без света.

В Одессе сегодня не будет работать общественный электротранспорт из-за дефицита электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

"В связи с лимитами на потребление электроэнергии сегодня, 10 декабря, электротранспорт в городе работать не будет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе продолжают действовать экстренные отключения света у населения. У многих потребителей много времени (около суток и более) не имеет света. Как сообщают в ДТЭК одесские электросети, в регионе пока не действуют плановые отключения.

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Ситуация в Одесской области

После массированной ракетной атаки 5 декабря в Одессе исчезли электро - и водоснабжение, а также остановились все котельные.

Вечером 6 декабря стало известно, что в Одессе восстановлено водоснабжение, общественной электротранспорт не работает - ранее в мэрии сообщали, что это из - за отсутствия электроэнергии, потом - из-за ее лимитов.

7 декабря сообщалось, что в Одессе на 90% восстановили подачу тепла.

В то же время, по данным ДТЭК, масштаб разрушений инфраструктуры пока не позволяет вернуться к плановым отключениям в Одесской области. По всей области действуют экстренные отключения.

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