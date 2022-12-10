Сейчас в этих регионах есть необходимость сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Сегодня, 10 декабря в Украине применены экстренные отключения света в двух регионах - Днепропетровской и Одесской областях.

Как отмечают в региональных ДТЭК, графики стабилизационных отключений там пока не действуют, потому что в регионах есть необходимость сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Украинцам советуют быть подготовленными к отключениям: иметь заряженный гаджет, повербанк, фонарик на батарейках. Также наберите воды, запаситесь пледами и теплой одеждой, а в случае отсутствия необходимых вещей при длительных отключениях – найдите ближайший пункт "Несокрушимости".

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Вместе с тем в Киеве ситуация несколько улучшилась. В столице возвращаются к плановым отключениям света с обновленным графиком для потребителей. Согласно им, есть три категории выключений. Соответствующую информацию вечером 9 декабря сообщили в Киевских электросетях.

Отключение света в Украине: что известно

После российских ракетных ударов по энергосистеме Украины самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

В "Укрэнерго" заявили, что учитывая ситуацию в энергетической системе на сегодня дефицит мощностей будет оставаться в течение всей зимы. При этом выйти на плановые отключения электроэнергии будет возможно через несколько дней.

Напомним, что сегодня ночью россияне ударили дронами по энергетической инфраструктуре Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей.

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