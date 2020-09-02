Падение транзита по южному маршруту ГТС Украины связано с запуском "Турецкого потока", которым газ доставляется из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-августе 2020 года сократился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 34,8 миллиарда кубометров.

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Об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).

Согласно сообщению, в Словакию за этот период было протранспортировано 23,9 миллиарда кубометров, в Венгрию – 5,9 миллиарда кубометров, в Польшу – 2,6 миллиарда кубометров, в Молдову – 1,87 миллиарда кубометров, в Румынию – 0,46 миллиарда кубометров.

Почему Украина сокращает транзит газа

Отмечается, что снижение транзита по южному маршруту ГТС Украины связано с запуском в январе 2020 года газопровода "Турецкий поток", по которому газ доставляется из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова.

Что этому предшествовало

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что российский "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года.

"Турецкий поток" - газопровод протяженностью около 1 тысячи километров, проходящий по дну Черного моря из Краснодарского края РФ в Турцию в обход Украины.

8 января 2020 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили об официальном старте и начале эксплуатации газопровода "Турецкий поток".

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Автор: Анна Бредихина