Наша страна зарабатывает на этом валюту, в то время, как РФ несет миллиардные убытки из-за отказа от российского газа.

Несмотря на военные вызовы иностранные компании активно закачивают газ в украинские газохранилища, так как это коммерчески выгодно.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", свое голубое топливо иностранные трейдеры могут хранить в Украине без растаможки в течение 3 лет и беспрепятственно реэкспортировать в газохранилища в другие страны.

"Сегодня Украина имеет все шансы стать "павербенком" Европы. Учитывая заполненность газохранилищ ЕС на 87% и привлекательность тарифов на хранение в украинских ПХГ, иностранные заказчики услуг активно размещают газ в наших подземках", – цитирует пресс-служба главу группы "Нафтогаз" Алексея Чернышева.

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Всего в этом сезоне оператор украинских газовых хранилищ - госкомпания "Укртрансгаз" - предлагает клиентам мощности в более 10 миллиардов кубометров для хранения голубого топлива, при общей мощности хранилищ 30 миллиардов кубометров.

Агентство Reuters, ссылаясь на слова представителей европейских трейдеров отмечает, что Европейский Союз стремился сохранять большие объемы газа, чтобы компенсировать сокращение российских поставок, особенно во время пикового спроса в зимние месяцы.

Ожидается, что ЕС заполнит свои хранилища на 90% к 1 ноября. Из этого можно сделать вывод, что в то время, когда Россия теряет миллиарды долларов в год из-за сокращения поставок российского газа в ЕС, Украина зарабатывает валютную выручку на хранении европейского газа даже несмотря на военные риски.

Кроме того, дополнительные объемы газа в хранилищах положительно влияют на работу всей газотранспортной системы Украины, поскольку позволяют поддерживать соответствующий уровень давления.

Заполнение гаазовых хранилищ во время войны

По состоянию на 1 августа 2023 года Украина закачала в хранилища почти 12 миллиардов кубометров газа. Правительство рассчитывает, что к началу отопительного сезона хранилища должны быть заполнены до уровня 14,5 миллиардов кубометров.

Мнения экспертов относительно достаточности таких объемов разделились: одни считают, что в случае холодной зимы и низких температур, газа украинцам не хватит. А другие наоборот рассчитывают, что из-за существенного падения потребления газа в нашей стране даже уже закачанных объемов хватит на весь отопительный сезон.

В июне 2023 года сообщалось о том, что страны ЕС рассматривают вариант хранения газа с использованием подземных хранилищ Украины. Власти ЕС размышляют над тем, можно ли использовать Бильче-Волицко-Угерское подземное хранилище и другие объекты в Украине.

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