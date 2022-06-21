Если "Газпром" не изменит свою позицию по транзиту, то в следующем месяце украинская сторона будет иметь право обращаться в международный арбитраж, отметил председатель правления "Нафтогаза".

Российский "Газпром" недоплачивает Украине за транзит газа, из-за чего НАК "Нафтогаз Украины" готовится к инициированию нового международного арбитража.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время пресс-конференции.

По его словам, согласно условиям действующего контракта с "Газпромом", у сторон есть 45 дней на самостоятельное улаживание споров и только после этого срока можно обращаться в арбитраж.

"В следующем месяце этот срок истекает, и если не произойдет чуда - то есть "Газпром" изменит свою позицию, то это будет означать, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж", - сказал он.

Витренко добавил, что "Нафтогаз" будет использовать все возможности, которые есть у компании в соответствии с этим контрактом, включая подачу иска в арбитраж.

"Действительно "Газпром" сейчас недоплачивает за транзит, за те забронированные объемы, которые являются доступными для него", - пояснил глава компании.

Напомним, "Газпром" в июне начал существенно сокращать поставки российского газа в Европу, что вызывало беспокойство насчет пополнения хранилищ на зиму.

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что российский "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в следующие четыре года.

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