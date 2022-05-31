Российский газовый монополист "Газпром" с 31 мая прекратил поставки газа нидерландской компании GasTerra B.V. после отказа платить рублями.
Об этом говорится в сообщении "Газпрома".
"Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы", – заявили в компании.
Отказ от поставок означает, что до 1 октября покупатель не получит примерно 2 млрд кубометров газа по ранее заключенному контракту.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал требования российского "Газпрома" шантажом:
"Сейчас мы видим колокольчики будущего активного энергетического давления России на Европу… "Газпром" останавливает поставки газа в Нидерланды и Данию. Так выглядит шантаж с требованием платить за газ в рублях. Ранее уже были остановлены поставки в Польшу, Болгарию, Финляндию. Да, каждая из этих стран ускорит диверсификацию и выигрывает от того, что не подверглась шантажу. Но эти примеры еще раз подтверждают, что Россия использует энергетику как оружие, а не для ведения честного бизнеса".
Напомним, Европа продолжает отправлять в Российскую Федерацию миллиард евро ежедневно, покупая нефть и газ, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.