Компании GasTerra B.V. до 1 октября не получит примерно 2 млрд кубометров российского газа.

Российский газовый монополист "Газпром" с 31 мая прекратил поставки газа нидерландской компании GasTerra B.V. после отказа платить рублями.

Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы", – заявили в компании.

Отказ от поставок означает, что до 1 октября покупатель не получит примерно 2 млрд кубометров газа по ранее заключенному контракту.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал требования российского "Газпрома" шантажом:

"Сейчас мы видим колокольчики будущего активного энергетического давления России на Европу… "Газпром" останавливает поставки газа в Нидерланды и Данию. Так выглядит шантаж с требованием платить за газ в рублях. Ранее уже были остановлены поставки в Польшу, Болгарию, Финляндию. Да, каждая из этих стран ускорит диверсификацию и выигрывает от того, что не подверглась шантажу. Но эти примеры еще раз подтверждают, что Россия использует энергетику как оружие, а не для ведения честного бизнеса".

Напомним, Европа продолжает отправлять в Российскую Федерацию миллиард евро ежедневно, покупая нефть и газ, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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