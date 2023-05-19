Средняя цена на все виды горючего упала на 12-73 копейки за литр.

В течение недели с 12 по 19 мая топливо в среднем подешевело на 12-73 копеек.

В частности, бензины А-95 подешевел на 53 копейки, А-95+ - на 12 копеек, ДТ - на 73 копейки (до 45,16 грн/л, 47,76 грн/л и 43,77 грн/л соответственно). Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В частности государственная "Укрнафта" снизила цены на бензин марки А-95 на 1 гривну, - до 43 грн/л. На дизтопливо - на 1,5 гривны, до 42,00 грн/л.

Видео дня

На 1 гривну и 0,5 гривны стал дешевле бензин А-95 и ДТ на станциях UPG, до 43,90 и 41,90 грн/л соответственно.

Уменьшились в цене также все виды топлива на 1 грн/л на станциях сети BVS. На столько же снизила цены и сеть "Авантаж" - до 40,50 грн/л на А-95 и на дизтопливо, что является одними из самых низких розничных цен в Украине.

Британская Shell снизила цены на А-95 на 1 гривну - до 46,71 грн/л. Дизтопливо в сети подешевело на 1,40 гривны - до 45,40 грн/л.

Бензин марки А-95 в сетях АЗС SOCAR тоже "упал" в цене на 1 гривну - до 46,99 грн/л. Дизтопливо уменьшилось на 2 гривны - до 44,99 грн/л.

Кроме этого, уменьшили стоимость горючего такие сети как AMIC, KLO, U.GO Chipo и другие.

В Украине может возникнуть дефицит горючего

Напомним, что 15 мая Минэнергетики сообщило, что в случае возникновения проблем с поставками нефти и нефтепродуктов в Украину внутренних резервов горючего хватит украинцам не более, чем на 10-30 суток.

В связи с таким сообщением директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн развеял опасения украинцев и заявил, что глобальный дефицит топлива вряд ли угрожает рынку. По его словам, в течение последнего года государство создало мощную систему поставок, поэтому на АЗС с канистрами преждевременно бежать нет необходимости.

Вас также могут заинтересовать новости: