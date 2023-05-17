По словам эксперта, тот 30-дневный запас, который сейчас есть у трейдеров и который является немалым по параметрам этой отрасли - ситуативный.

Несмотря на заявление Министерства энергетики о запасе в Украине горючего на 30 суток, украинцам не стоит ехать на АЗС с канистрами, чтобы запастись топливом.

Об этом сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на странице в Facebook, отметив при этом, что это достаточно высокий показатель, однако для национальной безопасности его нужно увеличить до двух месяцев, как предлагает Кабмин.

"Все хорошо, горючее есть, на заправку с канистрами не спешим, потому что цена еще будет падать. Относительно рецедива дефицита из-за внезапных атак врага скажу так: в атаки верю, в дефицит - нет. За год построена разветвленная и мощная система поставок, создан огромный флот бензовозов, заключены контракты и зацементированы маршруты", - написал он.

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"Тот 30-дневный запас, который сейчас есть у трейдеров и который действительно немалый по параметрам этой отрасли – ситуативный. Сегодня он есть, завтра нет, это решение каждого отдельного трейдера. Цель создания минимального запаса нефти и нефтепродуктов – законодательно обязать трейдеров держать определенный запас в зависимости от их оборота. Это практика Европы и других развитых стран", - пояснил он.

При этом, Куюн считает плохой идею создавать крупные нефтебазы на территории Украины, так как россияне наносят по ним ракетные удары. Кроме того, эксперт прогнозирует даже снижение стоимости горючего.

"Сохраняется потенциал дальнейшего охлаждения цен на 2-3 грн/л. надеюсь, через 2-3 недели он будет реализован", - сообщил Куюн.

Ситуация с горючим

16 мая 2023 года Министерство энергетики, ссылаясь на слова заместителя главы ведомства Николая Колесника заявило о том, что нельзя исключать риска очередной попытки врага лишить нас горючего. Ведомство сообщило о том, что в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них Украина сможет удовлетворять в течение не больше, чем 10-30 дней, что является критически малым показателем.

Правительство предлагает создать минимальные запасы нефтепродуктов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

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