На 1 грн/л и 0,5 грн/л удешевели бензин А-95 и ДТ на станциях UPG, до 43,90 и 41,90 грн/л соответственно.

С начала недели (15-16 мая) сети автозаправочных станций продолжили снижать цены на топливо. На 1 грн/л и 0,5 грн/л удешевели бензин А-95 и ДТ на станциях UPG, до 43,90 и 41,90 грн/л соответственно.

Как свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", государственная "Укрнафта" снизила цены на стандартную "пятерку" на 1 грн/л, до 43 грн/л, а дизтоплива-на 1,5 грн/л, до 42,00 грн/л, сообщает Enkorr.ua.

В частности государственная "Укрнафта" снизила цены на стандартную "пятерку" на 1 грн/л, до 43 грн/л, а дизтоплива - на 1,5 грн/л, до 42,00 грн/л.

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Удешевели также все виды топлива на 1 грн/л на станциях сети BVS. На столько же снизила цены и сеть "Авантаж" -до 40,50 грн/л на А-95 и на дизтопливо, что является одними из самых низких розничных цен в Украине.

Кроме этого, уменьшили стоимость горючего такие сети как AMIC, SOCAR, Shell, KLO, U.GO Chipo и другие. На 1 грн/л и 0,5 грн/л удешевели бензин А-95 и ДТ на станциях UPG, до 43,90 и 41,90 грн/л соответственно.

Что происходит с ценами на топливо

9 мая 2023 года Кабинет министров запретил импорт топлива неопределенного происхождения во избежание возможности ввоза российских нефтепродуктов в Украину.

С 1 июля парламент планирует восстановить довоенные налоги на топливо. В частности, это касается налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо, который депутаты планируют увеличить до 20 процентов с текущих семи. Также могут быть восстановлены акцизные платежи на топливо.

Эксперт объяснил, как запрет на топливо из России изменит цены на АЗС. Эксперт предполагает, что цена автогаза может вырасти на 1 грн за литр, но, больше из-за простоев на границе, чем из-за "атаки" на российский ресурс.

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