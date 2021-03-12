За одну только электроэнергию украинцы задолжали почти 8 миллиардов гривень.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец января 2021 года выросла на 10,05% по сравнению с декабрем 2020 года – до 81 миллиарда гривень.

Читайте такжеКиевлянам в этом месяце за отопление придется заплатить больше: в «Киевтеплоэнерго» назвали причинуОб этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец января задолженность населения по оплате за природный газ составила 34,4 миллиарда гривень (+9,2%), за централизованное отопление и горячую воду – 26,6 миллиарда гривень (+10,3%), за управление многоквартирными домами – 5,3 миллиарда гривень (+2%), за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 5,9 миллиарда гривень (+3,5%), за вывоз бытовых отходов – 1,1 миллиарда гривень, за поставку электроэнергии – 7,7 миллиарда гривень (+26,2%).

В январе 2021 года население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 23,9 миллиарда гривень (77,7% начисленных за этот период сумм).

"В январе 2021 года с населением было заключено 3,2 тысячи договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 26,2 миллиона гривень. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 17,3 миллиарда гривень", - добавили в Госстате.

Что этому предшествовало

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец декабря 2020 года составляла 73,6 миллиарда гривень.

По данным Единого реестра должников, в Украине количество должников по оплате коммунальных услуг в 2020 году выросло на 50%, при этом больше всего в судебном порядке с украинцев стягивают задолженность перед теплопоставщиками.

Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 гривни за кВт-ч. Кроме того, была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч при использовании электричества для отопления. Тариф 1,68 гривни/кВт начал действовать уже для всей электроэнергии.

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Автор: Анна Бредихина