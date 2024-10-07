Тариф на распределение электроэнергии должен быть дифференцирован по европейским нормам, - эксперт

Каленков напомнил историю с производителем "Байрактаров", который открыл производство в Украине, и столкнулся с несправедливостью в секторе государственных монополий.

Инициатива унифицировать тариф на распределение электроэнергии, над которой сейчас работает Нацкомиссия по энергетике (НКРЭКУ) противоречит европейским нормам, а также нарушает наши договоренности с крупными инвесторами. Об этом рассказал президент ОП Укрметаллургпром Александр Каленков.

"Унифицированный тариф это неправильно, потому что стоимость доставки электроэнергии разная для разных клиентов. Крупное предприятие берет огромные объемы электроэнергии, инвестирует в свою энергетическую инфраструктуру, снижает напряжение, и если происходят потери этой электроэнергии - они платят за это самостоятельно. Логично, что для них тариф на распределение должен быть ниже. Так же в европейских государствах. Более того, в директивах, которые мы сейчас следуем в Украине, прямо написано: мы рекомендуем, чтобы были несколько классов потребления. Для того, чтобы не было кроссубсидирования, для того чтобы это было справедливо и экономически уместно", - говорит Каленков.

Он также напомнил историю с производителем "Байрактаров", который открыл производство в Украине, и столкнулся с несправедливостью в секторе государственных монополий.

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"Для производителя "Байрактаров" был очень большой вопрос к стоимости электроэнергии. Им сказали: вложитесь в свою энергетическую инфраструктуру, вы будете иметь электроэнергию по первому классу. А сейчас оказывается, что классы объединяются. И это странно, они вкладывают сотни миллионов долларов, строят предприятия, и тут им говорят: правила игры меняются", - отметил эксперт.

Он подчеркнул: НКРЭКУ должна оставаться независимым органом. Но сейчас его независимость вызывает сомнения, ведь в любой ситуации, где комиссия пытается сохранять независимость, меняют ее руководство.

"Мы видели, что НКРЭКУ собралась по этому вопросу и приняла решение, что не стоит объединять классы. Потому что это нелогично, и это очень плохой знак для наших потенциальных инвесторов. И вдруг срочно был десант в НКРЭКУ. В комиссию пришли новые люди, сменился руководитель. И они снова вернулись к этому вопросу. Это выглядит странно. Поэтому для нас очень важно, чтобы этот орган действительно был независим. Но в государственных компаниях - Укрзализныця, Укрэнерго, Энергоатом, - есть злоупотребления. И поэтому, сколько вы им дадите денег, столько они и будут тратить", - резюмировал Каленков.

Как известно, после назначения нового председателя и членов, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила вернуться к рассмотрению вопроса унификации тарифов на распределение электрической энергии.

Зато международное Энергетическое сообщество призвало НКРЭКУ отказаться от этого намерения. Как заявил в Сообществе, позиция Нацкомиссии - необоснованная, а само намерение является непонятным. Также там напомнили, что основной принцип регулирования сетевых тарифов изложен в статье 18 Регламента 2019/943: он предусматривает, что тарифы должны отражать расходы и быть прозрачными.