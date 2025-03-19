Олег Попенко рассказал, когда это может произойти и насколько может вырасти тариф.

Госудаство рассматривает вопрос поднятия тарифов на газ до 9,5-10 гривен за кубометр, заявил председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Он сказал об этом со ссылкой на советника премьер-министра Юрия Бойко.

"В связи с тем, что мы вынуждены будем покупать от 3 до 4 миллиардов кубометров газа. Он очень дорогой на рынке. В среднем, в планах, то, что я знаю информацию - только на газ, до 9,5-10 гривен за куб газа. Сегодня мы платим 7,96 грн за куб. м.", - отметил Попенко в эфире "Новини.Live".

По его словам, это может произойти уже этим летом, когда поднятие тарифа существенно не отразится на кошельках обычных украинцев. Ведь летом граждане используют минимальное количество газа.

"Особое потребление идет в отопительный сезон. Когда до 500 кубов в среднем одно домохозяйство потребляет газа. Поэтому как раз летом это будет не так заметно. Опять подчеркиваю, изучается этот вопрос", - заявил эксперт.

Кроме того, Попенко подчеркнул, что ситуация зависит от того, будут ли объявлены выборы в этот период — ведь поднятие тарифов во время выборов может быть "самоубийственным" решением для нынешней власти.

Другие новости о тарифах в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что глава КГВА собирается отменить решение, из-за которого в Киеве выросли тарифы. Это касается тарифа "за управление домами". Начальник КГГА Тимур Ткаченко заявил, что за это решение отвечает Кличко и Попко.

Кроме того, вы могли не знать, но за отопление можно не платить в двух случаях — если эта коммунальная услуга предоставлялась некачественно и если теплоснабжение предоставлялось не в полном объеме.

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