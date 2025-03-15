Тимур Ткаченко также объяснил, кто отвечает за принятое ранее решение.

Киевские городские власти приняли решение о том, что жители столицы должны платить вдвое больше денег за управление домами, заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

За это отвечает мэр Киева Виталий Кличко, так как знает обо всем, ведь именно его заместитель это организовал, а также экс-начальник КГВА генерал Сергей Попко, который подписывал распоряжение о проведении конкурса на управляющих домов в ноябре 2024 года, пишет Ткаченко в Facebook.

"Вместо защиты киевлян - кулуарные решения, ложащиеся огромным бременем на каждую семью. Я это отменю: отменю это распоряжение - есть все правовые основания", - заявил нынешний начальник КГВА.

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Он также порекомендовал районам Киева аннулировать результаты конкурса. И подчеркнул, что лично обратится в Государственную аудиторскую службу Украины, чтобы проверить "экономическую обоснованность тарифов".

Ткаченко собирается провести "прозрачный" новый конкурс, чтобы киевляне знали, кто и за что отвечает.

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Ранее УНИАН сообщал, что Киев вместо весны получит снег и мороз. В столице с сегодняшнего дня ожидается заметное ухудшение погоды. Весна берет паузу - возвращается зимний холод с дождями и мокрым снегом.

Кроме того, в Киеве частично снято ограничение движения по Южному мосту и другим мостам во время тревог. "После консультаций с военными Совет обороны Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег", - сообщил Виталий Кличко.

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