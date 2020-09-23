Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие судам-участникам в строительстве трубопровода "Северный поток-2".
Это следует из циркуляра, распространенного от имени всех клубов, входящих в объединение.
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Настоятельная рекомендация
Группа указала, что согласие страховать суда поставит клуб под угрозу из-за нарушения законов «О противодействии врагам США посредством санкций» и «О защите европейской энергетической безопасности».
В связи с этим участникам клуба «рекомендуется оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream».
"Не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций. В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций" – ред.) и PEESA ("Закон о защите европейской энергетической безопасности" – ред.), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам "Северный поток-2" или "Турецкий поток", – отмечается в циркуляре.
Санкции против "Северного потока-2"
- 7 сентября представитель канцлера Германиизавил, что Ангела Меркель не исключает, что ситуация вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального может сказаться на будущем газопровода «Северный поток-2».
- 8 сентября 2020 года в Кремле заявили, что не видят оснований для переговоров с Германией по «Северному потоку-2».
- В тот же день, 8 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия должна прекратить строительство "Северного потока-2".
- 9 сентября 2020 года Польша предложила Германии альтернативу "Северному потоку-2".
- 11 сентября 2020 года власти Германии заявили о том, что рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
- 12 сентября 2020 года Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение о заморозке газопровода "Северный поток – 2" в руках Германии, а не Евросоюза.
- 13 сентября 2020 года Дания поддержала остановку строительства "Северного потока-2".
- 16 сентября 2020 года президент Австрии заявил, что не видит связи между "Северным потоком-2" и отравлением Навального.
- 17 сентября 2020 года Европарламент потребовал ужесточить санкции против России и остановить строительство газопровода «Северный поток-2».
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