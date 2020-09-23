Участникам клуба рекомендуется оценивать и минимизировать риски заключения контрактов.

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие судам-участникам в строительстве трубопровода "Северный поток-2".

Это следует из циркуляра, распространенного от имени всех клубов, входящих в объединение.

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Настоятельная рекомендация

Группа указала, что согласие страховать суда поставит клуб под угрозу из-за нарушения законов «О противодействии врагам США посредством санкций» и «О защите европейской энергетической безопасности».

В связи с этим участникам клуба «рекомендуется оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream».

"Не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций. В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций" – ред.) и PEESA ("Закон о защите европейской энергетической безопасности" – ред.), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам "Северный поток-2" или "Турецкий поток", – отмечается в циркуляре.

Санкции против "Северного потока-2"

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Автор: УНИАН