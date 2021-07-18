Страны ОПЕК+ начиная с августа будут наращивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении добычи нефти до декабря 2021 года.

Об этом сообщается на сайте ОПЕК по итогам видеоконференции министров стран-участниц организации, прошедшей в воскресенье, 18 июля.

Согласно достигнутому соглашению, страны ОПЕК+ начиная с августа будут наращивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Таким образом, за август-декабрь 2021 года добыча нефти увеличится на 2 млн баррелей, а к сентябрю 2022 году будет полностью снято действующее сейчас ограничение на добычу 5,8 млн барр.

Договоренность стран-членов ОПЕК+ о сокращении добычи нефти продлена с 1 мая 2022 года до 31 декабря 2022 года.

Помимо этого для некоторых стран с мая 2022 года повысится базовый уровень добычи нефти. Так, для России и Саудовской Аравии он вырастет с 11 млн до 11,5 млн баррелей в сутки, для ОАЭ - с 3,1 млн до 3,5 млн баррелей в сутки, для Ирака - с 4,6 млн до 4,8 млн, для Кувейта - с 2,8 млн до 2,9 млн.

Отмечается, что представители стран ОПЕК+ будут проводить встречи каждый месяц до конца этого года. В декабре организация оценит ситуацию и развитие рынка и примет решение о корректировке уровня добычи.

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Страны ОПЕК: что известно

ОПЕК - международная межправительственная организация создана нефтедобывающими странами в 1960 году. В настоящее время ее членами являются 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Индонезия, Ирак, Иран, Ливия, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и Эквадор.

Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года, из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке. На апрель 2020 года в ОПЕК+ входят еще 10 стран - Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.

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Автор: Александр Топчий