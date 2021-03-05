Исключением стали Россия и Казахстан, которые смогут увеличить производство нефти в апреле.

Страны ОПЕК+ по итогам заседания в четверг, 4 марта, решили сохранить в апреле текущий уровень сокращения добычи нефти для всех стран альянса.

Исключением стали Россия и Казахстан, которые смогут увеличить производство соответственно на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки, пишет DW.

При этом Саудовская Аравия продлит на апрель действие добровольно взятых ею обязательств по дополнительному сокращению добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Ряду стран ОПЕК+ было разрешено компенсировать недосокращенные объемы добычи нефти до конца июля, говорится в пресс-релизе ОПЕК по итогам заседания.

Все участники сделки отмечают, что, несмотря на позитивные новости - рост спроса и начало массовой вакцинации от коронавируса, - на нефтяном рынке сохраняется много рисков.

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Заседание рассмотрело ежемесячный отчет, подготовленный Объединенным техническим комитетом (JTC), включая данные о добыче нефти за февраль, и отметило положительные результаты стран-участниц. Общее соответствие первоначальному решению составило в феврале 103%.

Решение ОПЕК продлить общую политику сокращения добычи привело в четверг к значительному росту цен на нефть.

Так, цена майского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 5,09% до $67,33 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE на 18:41 по киевскому времени, пишет РБК. Апрельский фьючерс на нефть WTI растет на 5,23%, до $64,49.

Следующие встречи министров JMMC и стран ОПЕК+ запланированы на 31 марта и 1 апреля 2021 года соответственно.

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Автор: УНИАН