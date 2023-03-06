В Минэнерго Турции сообщили, что перенесенная с 14 февраля на 22 марта стамбульская встреча для обсуждения газового хаба не состоится - на этот раз ее отложили на неопределенный срок.

У Турции нет денег на строительство газового хаба, который предложил создать президент России Владимир Путин.

Москве придется взять финансирование на себя и инвестировать в проект, поскольку Анкара занимается ликвидацией последствий масштабных землетрясений, заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

"Переговоры по хабу были приостановлены, так как после землетрясений многое изменилось в Турции. Все приоритеты сменились. Сейчас у нас нет денег на его возведение. Если у России есть деньги - пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций", - сказал Эрхан для росСМИ.

Видео дня

Помимо этого в Минэнерго Турции сообщили, что перенесенная с 14 февраля на 22 марта стамбульская встреча для обсуждения газового хаба не состоится - на этот раз ее отложили на неопределенный срок.

Газовое предложение Путина Анкаре

Как сообщал УНИАН, Россия хочет экспортировать через Турцию больше газа, сделав из нее новый газовый "хаб", чтобы сохранить свое энергетическое влияние на Европу.

Ожидается, что таким образом Эрдоган подготовил ловушку для Путина.

Москва рискует потерять и газ, и деньги.

4 октября 2022 года Турция решила сделать "Газпрому" серьезное газовое предложение.