В ноябре цена составила 182,5 долл. за тыс. куб. м против 171,24 долл. месяцем ранее.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в ноябре 2020 года составила 182,5 долл. за тысячу кубометров, что на 6,5% больше, чем в октябре 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Читайте такжеВ Украине облгазы повысили абонплату на газ: сколько придется платить

«Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2020 года, которая составляет 5161,50 грн, или 182,50 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как менялась цена

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжают получать газ по регулируемой "Нафтогазом" цене.

В сентябре импортный газ для Украины подорожал на треть.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в октябре 2020 года составила 171,24 долл. за тысячу кубометров, что на 22% больше, чем в сентябре 2020 года.

Средняя стоимость газа в Украине для населения в ноябре, по сравнению с октябрем, выросла на 24% - до 7,16 грн за куб. м. Потребители покупали газ по цене от 6,33 до 8,96 грн за куб. м.

По состоянию на 7 декабря 2020 года в Украине облгазы пересчитали размер абонплаты на голубое топливо, а профильная комиссия уже утвердила часть цен.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина