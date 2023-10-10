Российские военные, захватившие станцию, не разбираются в сложных системах ядерной энергетики, объяснил он.

Аналитик, эксперт, бывший инженер-конструктор КБ "Южное" Александр Кочетков перечислил основные вызовы на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, рассказал в чем угроза режима "горячего останова" и как оккупанты хотят его использовать.

В эфире телемарафона эксперт отметил, что на самом деле самая главная опасность на ЗАЭС заключается в том, что российские военные, которые ее захватили, не разбираются в сложных системах ядерной энергетики, абсолютно неосведомлены даже для сохранения собственного здоровья и жизни, "соответственно, способны делать полную глупость в отношении безопасности захваченной станции".

"Там есть специалисты, которые знают, что можно и нельзя делать, фактически в заложниках наши захваченные специалисты. Туда приезжают определенные инспекции, специалисты МАГАТЭ, которых выборочно где-то пускают. Но, эта оккупационная власть, вот эти военные, они не очень прислушиваются. Там есть абсолютно достоверная информация, что они вокруг все заминировали. Это огромная проблема, если надо подъехать, при каком-то чрезвычайном происшествии. Они, судя по всему, держат боекомплект для минометов, собираются там оборону держать. Боекомплект держат именно в помещениях атомной энергостанции. Я не уверен, что этого комплекта достаточно если будет взрыв, чтобы ее разрушить, потому что она построена надежно, но это определенная угроза для работы", - акцентировал Кочетков.

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Эксперт считает, что оккупанты хотят использовать режим "горячего останова" на атомной электростанции для подогрева воды на отопление.

"Да у станции есть несколько режимов. Цепная реакция-ядерная реакция, это не так, чтобы как генератор на даче, нажал на кнопку и все прекратилось, он не работает. Так нельзя прекратить цепную реакцию. Есть так называемый "холодный останов", когда такие графитовые стержни углубляются туда и почти прекращают реакцию, активную зону охлаждают, но вода не очень горячая и ее нельзя использовать. "Горячий останов", о котором идет речь, предполагает, что там несколько эти краеугольные выведены, зона реактора рабочая горячая и вода, которой охлаждают, нагревается. Тогда ее можно использовать для бытовых нужд. То есть для отопления помещений, например. И это свидетельствует о том, что они собираются там зимовать", - пояснил Кочетков.

Он акцентировал, что для "горячего останова" обязательно нужен постоянный поток воды. "Если поток воды будет уменьшен, то рабочая зона начнет нагреваться, там может быть расплав и тогда будет типичный взрыв этого реактора. Что-то похожее на то, что происходило в Чернобыле", - подчеркнул Кочетков.

Эксперт добавил, что сейчас вроде бы вода в пруду охлаждения и возможность ее подкачивать есть, но это "опять же вроде". Кроме того, нет никакой гарантии безопасного использования оккупантами нагретой воды для отопления.

"Если бы это было под контролем реальных гражданских специалистов, то можно было бы говорить, что угрозы почти нет. Но это война, и они (российские оккупанты - УНИАН) не полны ума. Кто знает, как они эту воду будут использовать для отопления, что они могут там наделать", - резюмировал Кочетков.

Ситуация на Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в 2022 году, российские оккупанты захватили город Энергодар и территорию Запорожской атомной электростанции. На станции присутствуют члены миссии МАГАТЭ, однако они не имеют доступа ко всем помещениям на территории станции, поэтому ее невозможно защитить.

4 октября стало известно, что Запорожская атомная станция на грани аварии. По данным НАЭК "Энергоатом", российские захватчики разогрели 4-й энергоблок станции, вывели из состояния "холодного останова" в состояние "горячего останова", что запрещено требованиями эксплуатации, поскольку это очень опасно и может спровоцировать аварию.

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