Поставщики опубликовали цены на газ в декабре: сколько будут платить украинцы

Цена на газ от Нафтогаза зафиксирована до конца апреля 2025 года.

Поставщики газа обнародовали свои месячные и годовые ценовые предложения для украинцев в декабре 2024 года. На рынке "голубого топлива" присутствует девять компаний.

По данным ГазПравды, пять компаний предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную, а еще четыре - только годовую цену.

Стоимость кубометра газа в рамках годовых тарифов в декабре в зависимости от поставщика колеблется в пределах 7,79 - 9,99 гривни. При этом месячная цена колеблется в пределах 8,46 - 19,3 гривни за кубометр.

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Стоит отметить, что большинство украинцев, а это более 12 миллионов домохозяйств или 98%, получают газ напрямую от "Нафтогаз Украины" в рамках годовой фиксированной цены, которая составляет 7,96 гривни за кубометр. Эта цена зафиксирована как минимум до конца апреля 2025 года.

Цены на газ в Европе - последние новости

14 ноября стало известно, что цены на газ в Европе поднялись до самого высокого уровня за год. Причиной подорожания стали предупреждения о возможных перебоях с поставками из Российской Федерации.

Напомним, что 1 января 2025 года прекратиться транзит российского газа через Украину в страны Европе. Продлевать этот контракт не намерена ни одна из сторон.

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