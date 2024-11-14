Отмечается, что австрийская компания предупредила о возможном ухудшении отнрошений с "Газпромом".

Европейские цены на газ поднялись до самого высокого уровня за год. Причиной подорожания стали предупреждения о возможных перебоях с поставками из России.

Газета Financial Times пишет, что европейский эталон Title Transfer Facility, торгуемый на Межконтинентальной бирже, вырос более чем на 5% в начале торгов до 46 евро за мегаватт-час - самого высокого уровня с конца ноября прошлого года.

Рост произошел после того, как австрийская компания OMV предупредила в среду о "потенциальном прекращении поставок газа" из России после того, как ей было присуждено 230 миллионов евро в арбитражном суде с российским монополистом "Газпром".

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OMV заявила, что "зачтет" эту сумму в счет по контракту с "Газпромом", что, по ее словам, может привести к "ухудшению договорных отношений".

Газ в Европе - последние новости

Различные аналитики и трейдеры предполагают, что Европейский союз может столкнуться с трудностями зимой. Дело в том, что европейский газовый рынок слишком сильно связан с "нестабильными мировыми энергетическими рынками" из-за отказа от российского и перехода на сжиженный природный газа.

Кроме того, Германия запретила государственным терминалам принимать российский СПГ, чтобы защитить государственные интересы.

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