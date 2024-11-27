Более холодная погода может привести к повышению и без того высоких цен на электроэнергию.

Европу ожидает самая холодная зима со времен полномасштабного вторжения России в Украину. Низкие температуры могут привести к росту и без того высоких цен на энергоносители, потому что запасы газа иссякают быстрее, чем обычно.

Агентством Bloomberg пишет, что согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, температура воздуха до марта будет в основном ниже уровня последних двух лет. По данным Maxar Technologies Inc., это приведет к тому, что спрос на отопление достигнет самого высокого уровня с начала полномасштабной войны в Украине.

Однако этой зимой, как и двумя предыдущими, ожидается, что температура останется выше сезонной нормы, добавил синоптик.

Видео дня

Тем не менее, континент остается уязвимым для погодных катаклизмов. Холодная зима окажет дополнительное давление на и без того высокие цены на газ и электроэнергию. Это может совпасть с прекращением поставок газа через Украину с 1 января, когда температура обычно опускается до минимальных значений.

В этом месяце морозная погода и слабый ветер уже привели к более быстрому, чем обычно, отбору газа из газовых хранилищ, что вызывает опасения по поводу конца зимы и сезона пополнения запасов следующим летом. Эскалация боевых действий между Россией и Украиной усугубляет энергетические риски Европы.

По словам Эндрю Педрини, метеоролога из прогноза Atmospheric G2, любые продолжительные периоды более холодной погоды будут вызваны так называемым внезапным стратосферным потеплением, которое приводит к ослаблению "полярного вихря".

По словам Мэтью Дросса, метеоролога из компании Maxar, в северной и центральной Европе ожидаются преимущественно мягкие условия, а похолодание будет наблюдаться в основном на юге, например, в Италии и на Балканах.

По данным Weather Services International, в декабре ожидается понижение температуры, а спрос на отопление в Европе превысит сезонные нормы. В Осло средняя температура 8 декабря может опуститься до -12℃, что на 9℃ ниже 30-летнего среднего значения.

Газ в Европе - последние новости

Различные аналитики и трейдеры предполагают, что ЕС может столкнуться с трудностями зимой. Дело в том, что европейский газовый рынок слишком сильно связан с "нестабильными мировыми энергетическими рынками" из-за отказа от российского и перехода на сжиженный природный газа.

14 ноября стало известно, что цены на газ в Европе поднялись до самого высокого уровня за год. Причиной подорожания стали предупреждения о возможных перебоях с поставками из России.

Вас также могут заинтересовать новости: